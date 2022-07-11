Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı - Son Dakika
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Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı

11.07.2022 18:05
Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı

Galatasaray, Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı ekipte oynamaya sıcak bakan Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon 48 maçta 18 gol ve 9 asistle oynadı.

Okan buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına takviyeler yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı 10 numara Evander için harekete geçti.

İKİ FARKLI MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Danimarka ekibi Midtjylland'a 2018 yılında 2.5 milyon euroya transfer olan Evander merkez orta saha ve 10 numara olarak forma giyiyor. 4 sezondur Danimarka'da oynayan Brezilyalı en verimli sezonunu geçirdi.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon dikkat çeken istatistikler ortaya koyan Evander toplamda 48 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

1.79 boyunda olan ve takımında 10 numaralı formayı giyen Sambacı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Danimarka kulübünün oyuncu için 8-10 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu gelen haberler arasında.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı - Son Dakika
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