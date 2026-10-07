Galatasaray'ın 13 milli futbolcusu da süre aldı, en çok Bardakcı ile Deniz Gül oynadı

Galatasaray'da milli takımlarına giden 13 futbolcu da forma giyerken, en çok sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı ile Deniz Gül oldu.

Milli maçlar için bu dönemde Galatasaray'dan 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül (Türkiye), Jankat Yılmaz (Türkiye Ümit Milli Takımı), Lesley Ugochukwu (Fransa U21), Lucas Torreira (Uruguay), Aleksey Batrakov (Rusya), Renato Nhaga (Gine-Bissau), Davinson Sanchez (Kolombiya) ve Rafael Leao (Portekiz) milli takımlara davet alan futbolculardı.

Söz konusu futbolcuların hepsi maçlarda süre alırken, en çok oynayan Abdülkerim Bardakcı ile Deniz Gül oldu. İki futbolcu da 4'er kez sahaya çıktı. Uğurcan, Eren, Barış Alper, Torreira, Sanchez, Batrakov ve Ugochukwu 3'er, Yunus, Nhaga ve Leao 2'şer ve Jankat Yılmaz da 1 defa görev aldı.

Bu karşılaşmalarda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz 1 gol atarken, milli futbolcu Eren Elmalı ile Rus futbolcu Batrakov da 1'er asistle mücadele etti. Milli kaleci Uğurcan Çakır ise Fransa ile Kocaeli'de oynanan müsabakada kırmızı kart gördü.