Galatasaray\'ın 8. Galibiyeti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Samsunspor'u yendi ve rakibine karşı galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla rakibine karşı galibiyet serisi de sürdürdü.

Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybeden Galatasaray, daha sonra kırmızı-beyazlılarla oynadığı 8 müsabakayı da kazandı. - İSTANBUL