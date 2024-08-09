Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor karşısında golle başladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor karşısında golle başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Galatasaray beraberliği sağladı.

09.08.2024 23:24
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor karşısında ağları sarsarak yeni sezona golle başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 52. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray beraberliği 80. dakikada penaltıdan bulduğu golle sağladı. 78. dakikada sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mauro Icardi, Kilama'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Icardi, skoru 1-1'e getirdi.

Böylelikle Galatasaray adına sezonun ve Süper Lig'in ilk golü Mauro Icardi'den gelmiş oldu. 31 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 25 golle Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor karşısında golle başladı - Son Dakika

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