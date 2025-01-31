Galatasaray'ın Avrupa Yenilmezlik Serisi Bitti - Son Dakika
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Galatasaray'ın Avrupa Yenilmezlik Serisi Bitti

Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, son 16 turu için play-off oynayacak. Osimhen son dakikada gol attı.

31.01.2025 01:47
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UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, son 16 turu için play-off oynayacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen ile girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Müsabakanın 23. dakikasında Bertrand Traore'nin golüyle geri düşen Galatasaray, devre arasına 1-0 geride girdi.

Ev sahibi ekip, müsabakanın 58. dakikasında Kian Fitz-Jim'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncu ve sistem değişikliğiyle oyuna müdahale etse de sarı-kırmızılı takım, uzatmalara kadar golü bulamadı. Victor Osimhen'in 90+4. dakikada kaydettiği gol farkı 1'e indirse de kazananı değiştirmedi. Ajax, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Turu geçmesi daha önce kesinleşen Galatasaray, 13 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu için play-off oynamak zorunda kalacak.

Ajax ise puanını 13'e çıkarak play-off turuna kaldı.

Yenilmezlik serisi sonlandı

Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos 2024'teki mücadeleden sonra Ajax maçına kadar Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı.

Bu süreçte Galatasaray'ın 18 galibiyet ve 8 beraberlikle yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisi Hollanda'da bitti.

Osimhen, 17. golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, resmi maçlardaki gol sayısını 17'ye çıkardı.

Ajax müsabakasına kadar Trendyol Süper Lig'de 15 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta 4 gol attı. Ajax müsabakasının uzatmalarında fileleri havalandıran Osimhen, toplam gol sayısını 17'ye taşıdı.

Üç oyuncu cezalı duruma düştü

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax müsabakasına kadar ikişer kez sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez, bu karşılaşmaya sınırda çıktı. Nijeryalı santrfor Osimhen 38, Uruguaylı orta saha Torreira 53, Kolombiyalı stoper Sanchez ise 79. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Yunus Akgün sakatlandı

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İkinci yarının başında sol ayağından sakatlanan Yunus, tedavisinin ardından bir süre kendisini denedi. Genç futbolcu, 61. dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.

Okan Buruk, 3'lü savunmaya döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelede formasyon değişikliğine gitti.

Maça 4-2-3-1 dizilişiyle takımını çıkaran Buruk, 2-0 geri düşmeleri ve Yunus Akgün'ün sakatlanmasının ardından oyuna Elias Jelert ve Michy Batshuayi'yi alarak müdahale etti.

Bu değişikliklerin ardından sarı-kırmızılı ekip üçlü savunma oynamaya başladı.

Lig etabının en golcü takımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu.

Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

Avrupa'da tüm maçlarda gol yedi

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçın hiçbirinde rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax maçına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.

Hollanda takımlarına karşı kötü performans devam etti

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı kötü istatistiğini sonlandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 10. kez Hollanda temsilcileriyle karşılaştı. Söz konusu maçlarda sadece 2 galibiyet alabilen Galatasaray, ayrıca 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Ajax yenilgisiyle Hollanda takımlarına karşı 7. mağlubiyetini yaşadı.

Söz konusu maçlarda 9 gol atabilen sarı-kırmzılı ekip, kalesindeki 20 gole engel olamadı.

Hollanda deplasmanında yine kazanamadı

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6. maçta da galibiyetle tanışamadı.

UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerinden PSV ile oynadığı 4 deplasman maçını da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan ise beraberlik çıkardı.

Tarihinde ilk kez resmi bir maçta karşılaştığı Ajax'a konuk olan Galatasaray, yine Hollanda'dan galibiyetle dönemedi.

Hollanda temsilcisi, 3 maç sonra kazandı

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçın ardından galip geldi.

"Kupa 2"ye ilk haftadaki 4-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlı takım, ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hollanda temsilcisi, son 3 haftada Real Sociadad, Lazio ve RFS karşısında puan alamadı.

Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilgi serisini sonlandırdı. Ajax, bu sonuçla adını son 16 turu play-off'una yazdırdı.

Ajax'ta erken değişiklik

Hollanda temsilcisi, 10. dakikada sakatlıktan dolayı değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Maçın 9. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan Mika Godts, oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin kontrolünden sonra doğrudan soyunma odasına giden Godts'un yerine 12. dakikada Chuba Akpom oyuna girdi.

Kaynak: AA

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