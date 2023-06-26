Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu

26.06.2023 20:04

Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamasının ardından Avusturya kampında hazırlık maçları yapacak. Sarı-kırmızılılar, 10 Temmuz'da Kisvárda FC ile ilk maçına çıkacak ve 18 Temmuz'a kadar toplam 3 maç yapacak. Galatasaray'ın diğer rakipleri FK Austria Wien ve SK Sturm Graz olacak.

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu. 10 Temmuz'da ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılılar, 18 Temmuz Salı gününe kadar 3 maç yapacak.

10 GÜNDE 3 MAÇ OYNAYACAKLAR

Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı. 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.

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Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde;

  • Galatasaray - Kisvárda FC
  • Tarih: 10.07.2023
  • Maç Saati: 20.30 (TSİ)
  • Stadyum: Merkür Arena - Graz
  • FK Austria Wien - Galatasaray
  • Tarih: 14.07.2023
  • Maç Saati: 20.30 (TSİ)
  • Stadyum: Generali Arena - Viyana
  • SK Sturm Graz - Galatasaray
  • Tarih: 18.07.2023
  • Maç Saati: 20.00 (TSİ)
  • Stadyum: Merkür Arena - Graz
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu - Son Dakika
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