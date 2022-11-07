Galatasaray'ın yıldızı Icardı'nin boynundaki morluğa sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın yıldızı Icardı'nin boynundaki morluğa sosyal medyada yorum yağdı

07.11.2022 11:47

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 devirdiği mücadelede attığı gollerle yıldızlaşan Mauro Icardı'nin maç sonu röportajında boynundaki morluk dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda esprili yorumda bulundu.

Süper Lig'de haftanın mücadelesinde Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardı de attığı 2 şık gol ile yıldızlaştı. Ünlü futbolcu maç sonunda kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ancak sözlerinden çok boynundaki bir detay göze çarptı.

MORLUK OLUŞMUŞ

Icardı'nin boynunda yuvarlak şekilde bir morluk oluştuğu görüldü. Yıldız futbolcunun maçta mı darbe aldığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı boynunun morardığı ise merak konusu oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, konuyla ilgili çok sayıda esprili yorumda bulundu.

İşte Icardı'nin o fotoğrafı:

Galatasaraylı futbolcu Icardı'nin boynundaki morluk maç sonuna damga vurdu, ortalık yıkıldı

Yorumlardan bazıları şöyle:

Galatasaraylı futbolcu Icardı'nin boynundaki morluk maç sonuna damga vurdu
Galatasaraylı futbolcu Icardı'nin boynundaki morluk maç sonuna damga vurdu
Galatasaraylı futbolcu Icardı'nin boynundaki morluk maç sonuna damga vurdu
YORUMLAR
500
Galatasaraylı futbolcular, Beşiktaş derbisi sonrası İstanbul gecelerinde! Fotoğraf olayı sonrası tansiyon yükseldi Galatasaraylı futbolcular, Beşiktaş derbisi sonrası İstanbul gecelerinde! Fotoğraf olayı sonrası tansiyon yükseldi Cimbom, Türkiye'ye yıldız yağdırmaya devam edecek! Real Madrid'den ayrılacak Hazard ile görüşmeler başladı Cimbom, Türkiye'ye yıldız yağdırmaya devam edecek! Real Madrid'den ayrılacak Hazard ile görüşmeler başladı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Icardı'nin boynundaki morluğa sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Karınca yuvasının olağanüstü mimarisi görenleri hayran bıraktı
12:03 Yılan ihbarına giden uzman hayvanın büyüklüğü görünce geri çekilmek zorunda kaldı
12:00 Şarkıcı Esra Özmen eşiyle ilginç hikayesini anlattı: Rüyamda aşık oldum, doğaüstü bir olaydı
11:33 Yüzüne pet şişe fırlatılan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konserini yarıda bıraktı
11:33 Bakan Muş açıkladı: İhracat, 2022 Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 15,4 yükselerek 209,5 milyar dolar oldu
11:22 Vatandaşa çok kötü haber! İstanbul'da ekmeğe dev bir zam geliyor
11:17 Boca Juniors, 11 kırmızı kartın görüldüğü karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandı
10:51 Mehmetçik, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı
10:17 Yaşlı kadın pencereden aşağı düştü, oğlu ve gelininin acı feryatları apartmanı yıktı!
10:06 Sosyal konut projesinde ilk kura çekimi Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirildi! İşte sıradaki 10 il...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 12:29:27. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Icardı'nin boynundaki morluğa sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement