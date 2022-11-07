Süper Lig'de haftanın mücadelesinde Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardı de attığı 2 şık gol ile yıldızlaştı. Ünlü futbolcu maç sonunda kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ancak sözlerinden çok boynundaki bir detay göze çarptı.
Icardı'nin boynunda yuvarlak şekilde bir morluk oluştuğu görüldü. Yıldız futbolcunun maçta mı darbe aldığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı boynunun morardığı ise merak konusu oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, konuyla ilgili çok sayıda esprili yorumda bulundu.
İşte Icardı'nin o fotoğrafı:
Yorumlardan bazıları şöyle:
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı Icardı'nin boynundaki morluğa sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika