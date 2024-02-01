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Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi için Real Betis ile anlaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi için Real Betis ile anlaştı

Galatasaray, Cedric Bakambu\'nun transferi için Real Betis ile anlaştı

Galatasaray'ın Kongolu forveti Cedric Bakambu için Real Betis ile 5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı. Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Bakambu için Real Betis, Galatasaray'a bonuslar da ödeyecek.

01.02.2024 17:58
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SERHAN TÜRK,

Galatasaray'ın Kongolu forveti Cedric Bakambu için Real Betis ile anlaşma sağlandı.

Sezon başında bedelsiz alınan Bakambu'nun 5 milyon Euro karşılığında transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Kongolu forvet Cedric Bakambu için Real Betis, Galatasaray'a bonuslar da ödeyecek.

Kaynak: DHA

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