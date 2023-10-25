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Lucas Torreira'dan güzel oyuncu Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: Seni seviyorum küçük maymun - Son Dakika

Lucas Torreira'dan güzel oyuncu Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: Seni seviyorum küçük maymun

Son Güncelleme: 25.10.2023 17:17

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, yeni bir diziye başlayan ünlü oyuncu Devrim Özkan'a çiçek yolladı. Özkan'a aşkını ilan eden Torreira'nın çiçekle birlikte yolladığı kartta, "Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi dünyaca ünlü futbolcu Lucas Torreira, güzel oyuncu Devrim Özkan'a çiçek yolladı. Uruguaylı yıldızın çiçeklerle beraber yolladığı kartta ilan-ı aşk ettiği görüldü.

"SEN BENİM HAYATIMIN AŞKISIN"

Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın yolladığı çiçek ve kartı sosyal medya hesabından paylaştı. Kartta, "Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın." ifadeleri yer aldı.

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ"

Daha önce Lucas Torreira ile Miami'de görüntülenen Devrim Özkan, "Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi" diyerek cevap vermişti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızından Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: Seni seviyorum küçük maymun
Devrim Özkan'ın paylaşımı

Devrim Özkan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira'dan güzel oyuncu Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: Seni seviyorum küçük maymun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lucas Torreira'dan güzel oyuncu Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: Seni seviyorum küçük maymun - Son Dakika
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