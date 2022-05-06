Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur - Son Dakika
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Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur

06.05.2022 19:41

Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı kulüpte Domenec Torrent sonrası görev alması gereken ismi duyurdu. Sarıoğlu, "Başkan adayları yeni Fatih Terim'leri bulmamız gibi açıklamalar yapıyor. Uzak değil Okan Buruk var." ifadelerini kullandı.

Seçim için geri sayıma geçen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Okan Buruk olması gerektiğini belirtti.

"UZAK DEĞİL, OKAN BURUK VAR"

Sabri Sarıoğlu yaptığı açıklamada, "Başkan adayları yeni Fatih Terim'leri bulmamız gibi açıklamalar yapıyor. Uzak değil Okan Buruk var." ifadelerini kullandı. Sarıoğlu öte yandan Cenk Ergün'ün sportif direktörlüğe gelmesini istemediğini belirterek, "Ben açıkçası Cenk Ergün'ün gelmesini istemem. Benim Galatasaray'dan ayrılmam için elinden geleni yaptı." dedi.

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Sabri Sarıoğlu, Fatih Terim, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur - Son Dakika


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