Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Galatasaray'da son haftalarda yıldızı parlayan Sacha Boey'e kancayı taktı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE TAKIMDA İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre, Marsilya ile başarılı bir çıkış yapan Hırvat teknik adam Fransız kulübünün yöneticilerinden Ocak ayı transfer döneminde Galatasaraylı oyuncu Sacha Boey'in takıma katılmasını istedi. Eski Galatasaray teknik direktörü Tudor geçtiğimiz haftalarda milli futbolcu Cengiz Ünder ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

BOEY'E ZAM YAPILDI

Rennes'ten transfer edilen ve bonservisine 1 milyon 150 bin euro ödenen Sacha Boey'in maaşına gösterdiği performans nedeniyle zam yapılmış ve 900 bin euroya yükseltilmişti. Boey için ayrıca Real Madrid ve Liverpool'un da transfer için harekete geçeceği gündeme gelmişti.