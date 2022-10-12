Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor

12.10.2022 19:54

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, şu an çalıştırmakta olduğu Marsilya'ya Sacha Boey'in transfer edilmesini talep etti. Fransız ekibinin ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara nasıl bir teklifle geleceği merak ediliyor.

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Galatasaray'da son haftalarda yıldızı parlayan Sacha Boey'e kancayı taktı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE TAKIMDA İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre, Marsilya ile başarılı bir çıkış yapan Hırvat teknik adam Fransız kulübünün yöneticilerinden Ocak ayı transfer döneminde Galatasaraylı oyuncu Sacha Boey'in takıma katılmasını istedi. Eski Galatasaray teknik direktörü Tudor geçtiğimiz haftalarda milli futbolcu Cengiz Ünder ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

BOEY'E ZAM YAPILDI

Rennes'ten transfer edilen ve bonservisine 1 milyon 150 bin euro ödenen Sacha Boey'in maaşına gösterdiği performans nedeniyle zam yapılmış ve 900 bin euroya yükseltilmişti. Boey için ayrıca Real Madrid ve Liverpool'un da transfer için harekete geçeceği gündeme gelmişti.

YORUMLAR
500
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık

Galatasaray, Igor Tudor, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:53:55. #1.12#
SON DAKİKA: Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement