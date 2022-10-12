Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Galatasaray'da son haftalarda yıldızı parlayan Sacha Boey'e kancayı taktı.
Ajansspor'un haberine göre, Marsilya ile başarılı bir çıkış yapan Hırvat teknik adam Fransız kulübünün yöneticilerinden Ocak ayı transfer döneminde Galatasaraylı oyuncu Sacha Boey'in takıma katılmasını istedi. Eski Galatasaray teknik direktörü Tudor geçtiğimiz haftalarda milli futbolcu Cengiz Ünder ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.
Rennes'ten transfer edilen ve bonservisine 1 milyon 150 bin euro ödenen Sacha Boey'in maaşına gösterdiği performans nedeniyle zam yapılmış ve 900 bin euroya yükseltilmişti. Boey için ayrıca Real Madrid ve Liverpool'un da transfer için harekete geçeceği gündeme gelmişti.
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