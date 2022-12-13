Galatasaray'ı şikayet etmişti! Feghouli'nin şimdiki kulübünden aldığı para taraftarı kızdırdı - Son Dakika
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Galatasaray'ı şikayet etmişti! Feghouli'nin şimdiki kulübünden aldığı para taraftarı kızdırdı

13.12.2022 17:30

Galatasaray ile alacaklarından dolayı mahkemelik olan Sofiane Feghouli'nin Fatih Karagümrük'ten kazanacağı para sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çekti. Galatasaray'da senelik 4 milyon euro ücrete oynayan Cezayirli futbolcu yeni kulübünde 400 bin euro civarı bir ücret kazanacak.

Galatasaray 'a sezon başında veda eden Sofiane Feghouli, yarım sezon kulüpsüz kaldıktan sonra Fatih Karagümrük'le anlaşmıştı. Yıldız futbolcu, kırmızı-siyahlı kulübe 1.5 yıllık imza attı. İstanbul ekibine transferi ses getiren Cezayirli yıldızın, alacağı maaşı duyanlar oldukça şaşırdı. Galatasaraylı taraftarlar, kulübü şikayet eden Feghouli'nin kazandığı ücreti duyunca isyan etti.

GALATASARAY'I FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Sözleşmesini tamamlamasının ardından geçtiğimiz sezon sonunda yolların ayrıldığı Feghouli, alacakları sebebiyle Galatasaray Kulübü'nü FIFA'ya şikayet etmişti. Cezayirli oyuncu; birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ederek, 1.6 milyon euro talep etmişti.

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"EKONOMİK SIKINTILARINI GÖRMEYİNCE TALİMAT VERDİM"

Hakkında çıkan haberleri yalanlamayan deneyimli futbolcu, "Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiğime yönelik çıkan haberler doğru. Galatasaray'dan alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım fakat sonuç alamadım. Başkan Dursun Özbek ile de görüştüm ama çözüm imkansızdı. Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettim ve ekonomik olarak bir sıkıntılarını görmeyince avukatıma talimat verdim" ifadelerini kullanmıştı.

4-5 MİLYON EURODAN 350-400 BİN EUROYA

Galatasaray'dan yılda bonuslar hariç 3 milyon 800 bin euro maaş alan Feghouli'nin transferiyle ilgili olarak Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın ile yaptığı konuşmayı aktaran eski futbolcu ve teknik direktör Levent Kartop, Cezayirli futbolcunun sezon sonuna kadar 350-400 bin euro kazanacağını söyledi. Lider Haber'de ekranlarına konuşan Levent Kartop, Murat Akın ile yaptığı konuşmayla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: "Murat Akın ile konuştum. 'Galatasaray bu futbolcuya 3-4 milyon Euro veriyordu, nasıl aldınız?' dedim. 'Sezon sonuna kadar bizden alacağı rakam 350-400 bin euro' dedi. Ben şok oldum. Bu adam 1 yıl önce 4 milyon Euro'ya oynuyordu. 'Feghouli, Karagümrük'e en az 1.5 milyon Euro'ya imza atmıştır' diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ı şikayet etmişti! Feghouli'nin şimdiki kulübünden aldığı para taraftarı kızdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ı şikayet etmişti! Feghouli'nin şimdiki kulübünden aldığı para taraftarı kızdırdı - Son Dakika
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