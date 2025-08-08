Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa'yı salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa'yı salladı

Galatasaray\'ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa\'yı salladı
08.08.2025 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması giyen İspanyol teknik direktör Albert Riera, Sloven temsilcisi Celje'nin başında Avrupa'da adından söz ettiriyor. UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olan Riera yönetimindeki Celje, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sürpriz bir sonuca imza atan Riera, kısıtlı imkanlarla büyük bir iş başardı.

Futbolculuk döneminde 2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen İspanyol teknik direktör Albert Riera, Avrupa'da adından söz ettiriyor.

5-0 KAZANDI

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olan Riera yönetimindeki Sloven temsilcisi Celje, sahadan 5-0 galip ayrıldı. İspanyol çalıştırıcının ekibi bu sonuçla sürpriz bir sonuca imza attı.

KISITLI İMKANLARLA BÜYÜK FARK

Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra ilk olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinde yardımcı antrenörlük yapan ve daha sonra kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan Riera, kısıtlı imkanlara rağmen büyük bir işe imza attı.

Kadro değeri 9 milyon euro olan Celje ile 71 milyon euro kadro değeri bulunan Lugano'yu ilk maçta 5-0 ile deviren İspanyol teknik adamın ekibi, rövanş öncesinde rakibini mucize aramak zorunda bıraktı.

43 yaşındaki teknik adam bu skorun ardından Sloven basını tarafından övgülerle sayfalara taşındı. Riera, Temmuz 2024'te ikinci kez başına geçtiği Celje ile geçen sezon Slovenya kupasını kazanmıştı.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa'yı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’de orman yangını Alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hastaneye yaklaştı
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 15:34:29. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa'yı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.