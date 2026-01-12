Galatasaray\'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan Gremio'ya transfer oldu. Gremio, 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Panathinaikos, Tete'nin satışından 6.2 milyon euro bonservis geliri elde etti. Bu transferle birlikte Tete, altyapısından yetiştiği Gremio'ya 7 yıl sonra geri dönmüş oldu.
Tete, 2023-24 sezonunda Galatasaray forması giymiş, ardından 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu kariyerinde Shakhtar Donetsk, Lyon ve Leicester City'de de görev yaptı.
Tete, bu sezon Panathinaikos'ta 27 maçta 2 gol ve 7 asist üreterek takımına skor katkısı verdi.
