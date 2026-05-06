Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın galibiyeti Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kutlandı.
Erzurum'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak 3-0'lık galibiyetin sevincini yaşadı.
Cumhuriyet Caddesi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahürat yaptı, meşale yaktı.
Ardahan
Ardahan'da da araçlarıyla konvoy oluşturan Galatasaraylı taraftarlar, galibiyetin sevincini yaşadı.
Ellerinde bayraklarla bir araya gelen taraftarlar, başta Kongre Caddesi olmak üzere Merkez Camisi bölgesinde tur attı.?
Kars
Kars'ta da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti kutladı.
Taraftarlar, kent merkezinde tezahüratlar eşliğinde konvoy oluşturdu.
Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yaktı. Konvoya katılan taraftarlar ise bayraklarla şehir turu attı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Galibiyeti Üç İlde Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?