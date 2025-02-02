Galatasaray\'ın Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Spor

GAZİANTEP FK maçı kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün sakatlıkları nedeniyle yer almadığı kamp kadrosuna, Victor Nelsson transfer ihtimali nedeniyle kendi isteğiyle katılmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır"