Galatasaray'ın Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray\'ın Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray, Gaziantep FK maçı için kamp kadrosunu belirledi. Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığı, Victor Nelsson'un ise transfer ihtimali nedeniyle kamp kadrosuna katılmadığı açıklandı.

02.02.2025 17:48  Güncelleme: 17:49
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GAZİANTEP FK maçı kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün sakatlıkları nedeniyle yer almadığı kamp kadrosuna, Victor Nelsson transfer ihtimali nedeniyle kendi isteğiyle katılmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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