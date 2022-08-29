Lucas Torreira: "Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum" - Son Dakika
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Lucas Torreira: "Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum"

29.08.2022 01:37
Lucas Torreira: "Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum"

Galatasaray'ın genç oyuncusu Lucas Torreira, takıma alışmaya başladığını belirterek, "Önümüzdeki maçlardadaha iyi olacağıma inanıyorum.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Lucas Torreira, takıma alışmaya başladığını belirterek, "Önümüzdeki maçlardadaha iyi olacağıma inanıyorum. Gerçekten bunun için çalışacağım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Golsüz beraberlikle sonuçanan müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaraylı Lucas Torreira, çok pozitif bir şekilde oynadıklarını belirterek, "Tabii şampiyon takım olduğu için kazanmak için bizi zorlayacağını biliyorduk. Güzel maç verdiğimizi düşünüyorum. Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabii ki 1 puan kazandık ama 1 puan da önemliydi bizim için.Sezon öncesi hazırlık dönemi geçiremedim. Dolayısıyla 70. dakikadan sonra hala yorgunluk yaşayabiliyorum. Fakat takıma alışmaya başladım, takım arkadaşlarıma alışmaya başladım. Onun için bu maçın güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum. Gerçekten bunun için çalışacağım. Ne istediğini bilen bir antrenörle çalışmak güzel bir şey. Biz mücadele etmeye devam ettikçe daha fazla alışacağım, daha iyi tanıyacağım hocayı ve daha iyi bir şekilde mücadele edebileceğim. Belki daha fazla şeyler katacak bana. Bu şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Lucas Torreira, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira: 'Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum' - Son Dakika

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