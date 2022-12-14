Galatasaray, yeni forvetini buldu! Meğer bunca zamandır Okan Buruk'un gözünün önünde duruyormuş - Son Dakika
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Galatasaray, yeni forvetini buldu! Meğer bunca zamandır Okan Buruk'un gözünün önünde duruyormuş

14.12.2022 11:45

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Okan Buruğun gözüne girmeyi başardı. Lazio maçında ortaya koymuş olduğu performans ve attığı golle dikkatleri üzerine çeken genç yetenek santrfor olarak görev yaptığı karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'tan tam not aldı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, performansıyla ve yeteneğiyle göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Lazio maçında göstermiş olduğu performans ve attığı golle adından söz ettiren genç yıldız, kadrodaki yerini sağlama alarak ben buradayım dedi.

LAZİO MAÇINDA KENDİNİ KANITLADI

Sarı-kırmızılıların genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un yeni santrforu olmayı başardı. Ligde zaman zaman sağda zaman zamanda sol kanatta görev yapan genç futbolcu, hazırlık maçlarında santrfor olarak denendi ve bekleneni verimi sağladı. Lazio karşısında Mata'nın pasıyla golünü de atan Barış Alper, bu yeni göreve hazır olduğunu kanıtladı.

"HUCUM KANAT FARK ETMİYOR"

Genç oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hücum olarak kanat, forvet fark etmiyor, hocam bana orada şans verdi. Takıma elimden geldiğince katkı yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Okan Buruk, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, yeni forvetini buldu! Meğer bunca zamandır Okan Buruk'un gözünün önünde duruyormuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, yeni forvetini buldu! Meğer bunca zamandır Okan Buruk'un gözünün önünde duruyormuş - Son Dakika
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