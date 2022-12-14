Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, performansıyla ve yeteneğiyle göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Lazio maçında göstermiş olduğu performans ve attığı golle adından söz ettiren genç yıldız, kadrodaki yerini sağlama alarak ben buradayım dedi.
Sarı-kırmızılıların genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un yeni santrforu olmayı başardı. Ligde zaman zaman sağda zaman zamanda sol kanatta görev yapan genç futbolcu, hazırlık maçlarında santrfor olarak denendi ve bekleneni verimi sağladı. Lazio karşısında Mata'nın pasıyla golünü de atan Barış Alper, bu yeni göreve hazır olduğunu kanıtladı.
Genç oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hücum olarak kanat, forvet fark etmiyor, hocam bana orada şans verdi. Takıma elimden geldiğince katkı yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, yeni forvetini buldu! Meğer bunca zamandır Okan Buruk'un gözünün önünde duruyormuş - Son Dakika