Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile transfer adı geçen Sırp kaleci Djordje Petrovic'ten sürpriz bir paylaşım geldi.
Chelsea'nin 25 yaşındaki kalecisi Petrovic, ailesiyle birkikte tatil için Türkiye'ye geldi. Tecrübeli kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, birçok taraftar 'Transfer için mi geldi?' şeklinde yorum yaptı.
İşte o paylaşım;
Öte yandan Galatasaray, 25 yaşındaki eldiven için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu ve 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi. Chelsea'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)