Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da

Galatasaray\'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum\'da
13.06.2025 23:28
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Chelsea'nin file bekçisi Djordje Petrovic, tatil için Bodrum'a geldi. Sırp kalecinin bu ziyareti, transfer iddialarını yeniden gündeme soktu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile transfer adı geçen Sırp kaleci Djordje Petrovic'ten sürpriz bir paylaşım geldi.

BODRUM'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Chelsea'nin 25 yaşındaki kalecisi Petrovic, ailesiyle birkikte tatil için Türkiye'ye geldi. Tecrübeli kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, birçok taraftar 'Transfer için mi geldi?' şeklinde yorum yaptı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da

GALATASARAY'IN TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan Galatasaray, 25 yaşındaki eldiven için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu ve 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi. Chelsea'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Galatasaray, Chelsea, Bodrum, Futbol, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Elin gavuru memleketimde hesapsızca yer içer tatil yapar. Halkımız niye faydalanamıyor deyince bizim hükümetin koyunları da ağzını yaya yaya derki marketler dolu, cafeler dolu, herkes arabaya biniyor. Ekonomi çok iyi. Markete gidip erzağını alabilmek, arabana binip işe gidebilmek zenginlik göstergesi. Onu da yapmasınlar. 22 bin lirayı camiiye bağışlasınlar. Nefes alıyoruz ya yeter. 4 3 Yanıtla
  • Plare Rugre:
    üfflujo mexican da peru usülü ahtapot ve deniz mahsüllü linquine denemeliler 1 0 Yanıtla
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