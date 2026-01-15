Galatasaray\'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferi için arayışlarını sürdürürken rotasını milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na yöneltti.
Yaz transfer döneminde de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen ancak transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray, Serie A devi Inter'in bir kez daha kapısını çalacak. Cimbom'un 31 yaşındaki yıldız futbolcu için önereceği bonservis bedeli belli oldu. A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, kısa süre içerisinde Inter'e 15 milyon euroluk bonservis teklifi yapacak.
Haberde, Inter'ın Hakan Çalhanoğlu'nu ara transfer döneminde kaybetmek istemediği, görüşmeleri sezon sonuna bırakabileceği belirtildi.
Inter formasıyla bu sezon 22 maça çıkan milli oyuncu, bu maçlarda 8 gol atarken 4 golün de asistini yaptı.
