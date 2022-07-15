Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi

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Galatasaray yeni golcü arayışlarını sürdürüyor. Haris Seferovic'e imza attırmaya hazırlanan Galatasaray, bu transferden vazgeçti. Yakup Çınar'ın haberine göre, Galatasaray sağlık kurulu, golcü oyuncu için olumsuz rapor verdi.

İMZA İÇİN GELİYORDU

Mostafa Mohamed ile yolları ayırması beklenen Galatasaray, Mohamed'in boşluğunu doldurmak için Benfica'dan Seferovic ile anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, bu transferden vazgeçti ve yeni golcü arayışlarına başladı.

3 TRANSFER YAPILDI

Çok sayıda takviyeye ihtiyaç duyan Galatasaray, şu ana kadar 3 futbolcuya imza attırdı. Sarı kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.