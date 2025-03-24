Manchester City\'i geri çevirmiş! Galatasaray\'ın İlkay Gündoğan\'a yaptığı teklif ortaya çıktı

Galatasaray, Manchester City forması giyen ve Galatasaraylı olduğu bilinen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonu için İlkay'a yapmayı planladıkları teklif ortaya çıktı.

TEKLİF 1+1 YILLIK

Eurosport Almanya'nın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Ayrıca haberde, Cimbom'un ocak ayından bu yana tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için çabaladığı ve şimdi somut adımlar atmaya başladığı vurgulandı.

CITY'NIN HOCALIK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Öte yandan Pep Guardiola'nın İlkay Gündoğan'ı kadrosunda tutmak istediği ancak bunun olmasının pek mümkün olmadığı belirtildi. Manchester City'nin İlkay'a teknik ekibe dahil olması teklifinde bulunduğu ama tecrübeli futbolcunun bu teklifi futbol oynamaya devam etmek için reddettiği detayına yer verildi.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. İlkay, bu müsabakalarda 2 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.