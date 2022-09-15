Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, kulüp televizyonuna konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, kulüp televizyonuna konuştu Açıklaması

15.09.2022 14:34
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, kulüp televizyonuna konuştu Açıklaması

Galatasaray'ın İnglitere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'dan transfer ettiği Lucas Torreira, sarı-kırmızlı takımın hedefinin lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın İnglitere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'dan transfer ettiği Lucas Torreira, sarı-kırmızlı takımın hedefinin lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Uruguaylı futbolcu, sarı-transfer süreci ve hedefleriyle ilgili konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın başarısına ve Uruguay Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na odaklandığını aktaran Torreira, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Transferin son gününde çok büyük isimler geldi ve bizimle beraber çalışmaya başladılar. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır, ismine yakışan budur. Zaten biz de bunun için mücadele edeceğiz. Daha sonra Avrupa'ya gidelim, Avrupa'da mücadele edelim. Bu şekilde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten her oyuncu Galatasaray'a geldiğinde böyle yapmalı. Biz de bunu yapmaya hazırız. Bu sezon taraftarlar çok mutlu olsunlar diye uğraşacağız. Bu mutluluğu onlara vermek için çalışacağız. Umarım ki mutlu olurlar ve bizi yalnız bırakmazlar." diye konuştu.

" Muslera'nın buraya gelmemde çok önemli etkisi oldu"

Galatasaray'a geliş sürecini aktaran Torreira, şunları söyledi:

"Muslera'nın buraya gelmemde çok önemli etkisi oldu. Onunla konuştuk. Ben İtalya'da oynarken de konuşuyorduk. Bana çok yardımcı oldu. Burada neler yapmak istediğimizi anlattı. Kulübün güzel planları var. Burada büyük bir proje var. Onun dışında Erden (Timur) Bey ile konuştuk. Hepsi bana destek oldu, neler yapmak istediklerini anlattı. Harika bir taraftarımız var. Güzel şeyler başarmak, bu projenin bir parçası olmak için gelmek istedim. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok iyi vakit geçiriyorum. Harika bir taraftar grubu var burada. Beni kendi aralarına aldılar. Sabah 4'te Mertens ile birlikte geldik, ona rağmen bizi karşıladılar. Orada anladım bunu. Uruguay'daki taraftarlar da o şekilde çok tutkuludur, kendini adamıştır. Bu armaya, bu formaya gerçekten kendini adamış bir taraftar grubu var burada. Bu tutku benim de hissettiğim bir şey. Kendimi bulunduğum ekibin bir parçası olarak hissetmeyi, adamayı seviyorum. O yüzden çok yakın hissediyorum taraftara. Çok büyük desteklerini görüyorum."

"Harika zaman geçiriyorum"

Lucas Torreira, geride kalan sezon Arsenal'dan İtalya ekibi Fiorentina'ya kiralandığını, Galatasaray'a ise neredeyse sezon başladığında geldiğini aktararak, "Dolayısıyla çok fazla hazırlık dönemi geçiremedim. Fakat buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocanın isteklerine adadım. 'Takımım için ne yapmam lazım, pozisyonumda ne gibi görevlerim var? Bunların hepsini yapmak için hazırım.' dedim. Benim için gerçekten çok keyifliydi. Burada birçok insanla tanıştım. Çok güzel insanlar var. Sizler de beni tanıdınız, nasıl biri olduğumu gördünüz. Taraftar da beni kucakladı. Ben gerçekten burada mutluyum. Harika zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Dries Mertens'e de övgüde bulunan sarı-kırmızılı oyuncu, "Her şeyi paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Geçmişinde büyük bir oyuncu. O büyük oyunculuğunu burada takıma yansıttı. Onunla birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyorum. Napoli'nin golcü bir ismi, büyük bir oyuncu. Ben de çok mutlu oldum o geldiğinde. Çok seviyoruz birbirimizi. Burada onun gibi büyük bir oyuncuyla birlikte oynamak gurur verici. Hep beraber bu takımı iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 7. haftasında yarın namağlup lider Arabam.com Konyaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Torreira, ilk sırayı alma şansları bulunduğunu aktarırken, son oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Kasımpaşa maçıyla ilgili olarak da şu görüşlerini paylaştı:

"Sonuç bizim için güzeldi. Sonuçtan daha önemlisi, takım ruhunu yansıttık. Orta saha sayesinde ileri ve gerinin bağlantısını kurmamız, yedek kulübesindeki arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlardaki çalışmamız... Teknik ekibimizle birlikte gerçekten bir takım ruhu oluşturduk. Bizim için en önemlisi buydu. Güzel bir maç çıkardık. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Puan olarak yükselmemiz çok önemliydi. Hocamızın istediği şeyleri yapmaya başladık ve bizim için güzel bir sonuç oldu."

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Kaynak: AA

Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, kulüp televizyonuna konuştu Açıklaması - Son Dakika

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