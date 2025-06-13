Galatasaray\'ın ışık şovunda dikkat çeken detay

Süper Lig devi Galatasaray, saat 00.00'da Galata Kulesi'nde ışık şovu yaptı. Galatasaray'ın yaptığı yayında bir görüntü dikkat çekti ve bu yüz Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'ya benzetildi.

IŞIK ŞOV 8 DAKİKA SÜRDÜ

Galatasaray, 00.00'da YouTube'da, "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla bir yayın başlattı ve Galata Kulesi'nde ışık şovu gerçekleştirildi. Galata Kulesi'nden yapılan yayında Şampiyonlar Ligi müziği ile aslan kükremesi ekranlara geldi. Sarı-kırmızılıların yayınında daha sonra ise Leroy Sane ekranlara geldi. Galatasaray'ın Galata Kulesi'nden yaptığı yayın, yaklaşık 8 dakika sürdü ve ardından sona erdi.

BERNARDO SILVA MI?

Galatasaray'ın yaptığı yayında Leroy Sane'nin arkasına yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Sane'nin arkasına yansıyan görüntü, Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva'ya benzetildi. Aynı yayında bir görüntü ise Portekiz bayrağına benzetildi ve sosyal medyadaki Bernardo Silva iddiaları daha da güçlendi.