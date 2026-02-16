Galatasaray\'ın Juventus\'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu tarihi eşleşmede kazanan taraf olması halinde kasasına koyacağı meblağ belli oldu.b
Devler Ligi'nin lig aşamasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, şu ana kadar Devler Ligi'nden toplam 39 milyon 958 bin 250 euro kazandı.
Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus'u da geçip adını son 16'ya yazdırması halinde 11 milyon euro'yu daha kasasına koyacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
