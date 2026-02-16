Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam - Son Dakika
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

Galatasaray\'ın Juventus\'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam
16.02.2026 19:08
Galatasaray\'ın Juventus\'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam
Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu tarihi eşleşmede kazanan taraf olursa, ciddi bir gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde şimdiye kadar 39 milyon 958 bin 250 euro kazandı. Cimbom, play-off turunda Juventus'u da geçip son 16'ya kalması halinde ise 11 milyon euro daha kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu tarihi eşleşmede kazanan taraf olması halinde kasasına koyacağı meblağ belli oldu.b

ŞU ANA KADAR 39 MİLYON EURO KAZANDI

Devler Ligi'nin lig aşamasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, şu ana kadar Devler Ligi'nden toplam 39 milyon 958 bin 250 euro kazandı.

11 MİLYON EURO DAHA ALACAK

Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus'u da geçip adını son 16'ya yazdırması halinde 11 milyon euro'yu daha kasasına koyacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Galatasaray’ın maçı kazanması %1 bile değil kendinizi kandırmayın 11 18 Yanıtla
    Kuzey2020* Kuzey2020*:
    bı sg kardeş 3 3
  • carliitom@hotmail.com [email protected]:
    inşallah yenilir, çünki haksız , yeri orası değil 4 11 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    son vurusta kotuyuz isimiz zor. 6 2 Yanıtla
  • güven elibol güven elibol:
    mane nin maaşı 12 milyon 5 2 Yanıtla
  • ozcan1974 ozcan1974:
    çok değil 3 yiyecek juveden 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
