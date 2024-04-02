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Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in cezası onaylandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in cezası onaylandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in 2 maçlık cezasını onadı.

02.04.2024 16:53
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün Günay'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in cezası onaylandı - Son Dakika

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