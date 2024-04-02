Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in cezası onaylandı

Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek

Fenerbahçe'nin tarihi olağanüstü genel kurulu için Ülker Stadı'na gelen başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Osayi, Ferdi ve Mert Hakan, büyük bir coşkuyla karşılandı. O sırada sarı-lacivertlilerin hep bir ağızdan Osayi Samuel tezehüratları yaptığı duyuldu.