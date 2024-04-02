Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in 2 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün Günay'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.
Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in cezası onaylandı - Son Dakika
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Güreş Müsabakaları, 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplam 17 farklı ilden 180 güreşçinin katıldığı müsabakalarda, genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Açılış seremonisiyle başlayan müsabakalara tüm güreş tutkunları davet edildi.
Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Niğdeli sporcu Emine Kılınç, Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek olan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kg kategorisinde mücadele edecek. Sporcumuz ve antrenörü Abdurrahman Özben'e başarılar diliyoruz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Barış Şeref gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları ve çift kale maçlar yaparak maça hazırlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya hareket etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından bordo-mavililer özel uçakla Konya'ya gitti. Kafilede Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan ve diğer birçok futbolcu yer alıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncular, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısı için stada geldi. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. Toplantıda, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, özel bir uçakla Konya'ya hareket etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda takımın neşeli olduğu gözlendi. Kadroda tedavisi süren Enis Destan ve Onuachu yer almadı.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında futbol sahasında özel eğitim ve rehabilitasyon gören otizmli öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Otizmli öğrenciler, top oynayarak, ip atlayarak ve zıplayarak eğlenceli bir gün geçirdi.
Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, huzurevi sakinlerini ağırlayarak onlara unutulmaz anlar yaşattı. Huzurevi sakinleri, üssü gezip askeri personelden bilgiler aldıktan sonra F-16 savaş uçağının simülatörünü kullandı ve helikopterin içinde askeri personelle fotoğraf çektirdi. Ziyaretin fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin tarihi olağanüstü genel kurulu için Ülker Stadı'na gelen başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Osayi, Ferdi ve Mert Hakan, büyük bir coşkuyla karşılandı. O sırada sarı-lacivertlilerin hep bir ağızdan Osayi Samuel tezehüratları yaptığı duyuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?