Galatasaray'ın Kamp Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile oynanan son 16 turu rövanşında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer aldı.

Nijeryalı santrforun yarın özel koruyucu aparatla forma giymesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.