Galatasaray'ın kayıp sezonu istatistiklere de yansıdı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 13'üncü sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray, istatistiksel anlamda da beklentilerin çok uzağında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle ofansif anlamda beklentilerin çok altında bir görüntü çizdi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun en büyük hayal kırıklığı yaratan takımı kuşkusuz Galatasaray oldu. Ligi 13'üncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarından uzak kalmasının yanı sıra tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, birçok maçta da performansı dolayısıyla taraftarlarından ciddi eleştiri aldı. Sezona Fatih Terim ile başlayan ancak tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent ile sezonu kapatan Galatasaray'ın sezon sonunda ortaya çıkan istatistikleri de geçirdiği kötü sezonu kanıtlar nitelikte.