Kayserispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, zirve yolunda yara aldı. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera'nın maç sonrası yaptığı açıklama Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.
Galatasaray'ın kaptanı Muslera yaptığı açıklamada, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.
Deneyimli eldiven ayrıca, "Kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken, rakip ortayı kapattı. İlk yarıda çok iyi oynadılar. İki golden sonra bize dayanabildiler ve kazandılar." dedi.
Fernando Muslera'nın "Ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullanması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylılar sosyal medyada Uruguaylı kalecinin bu sözlerine sert eleştirilerde bulundu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası 'Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok' açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu - Son Dakika