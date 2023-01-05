GS TV sunucusundan Fenerbahçe maçı öncesi bomba sözler: Derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak, onun da siparişi verilmiş - Son Dakika
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GS TV sunucusundan Fenerbahçe maçı öncesi bomba sözler: Derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak, onun da siparişi verilmiş

05.01.2023 16:49
GS TV sunucusundan Fenerbahçe maçı öncesi bomba sözler: Derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak, onun da siparişi verilmiş

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçı sonrası GS TV ekranlarında pazar akşamı Kadıköy'de oynanacak derbiye dair bomba ifadeler kullanıldı. Sunucu Ebru Gürsoy, derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını ileri sürerek, "Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi GS TV ekranlarından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER OLACAK"

GS TV'de yayınlanan programda sunucu Ebru Gürsoy, "Derbinin hakemi muhtemelen Halil Umut Meler olacak. Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.

PAZAR AKŞAMI NEFESLER TUTULACAK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi, saat 19.00'da başlayacak.

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Halil Umut Meler, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GS TV sunucusundan Fenerbahçe maçı öncesi bomba sözler: Derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak, onun da siparişi verilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: GS TV sunucusundan Fenerbahçe maçı öncesi bomba sözler: Derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak, onun da siparişi verilmiş - Son Dakika
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