GS TV sunucusundan Fenerbahçe maçı öncesi bomba sözler: Derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak, onun da siparişi verilmiş

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi GS TV ekranlarından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER OLACAK"

GS TV'de yayınlanan programda sunucu Ebru Gürsoy, "Derbinin hakemi muhtemelen Halil Umut Meler olacak. Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.

PAZAR AKŞAMI NEFESLER TUTULACAK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi, saat 19.00'da başlayacak.