Galatasaray\'ın Kenan Yıldız\'ı durdurma planı hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, siyah-beyazlılar ile oynayacağı maç için taktiksel çalışmalara başladı.

KENAN YILDIZ'I DURDURMA PLANI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Juventus'un en büyük kozu olan Kenan Yıldız'ı durdurmak için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda en büyük iş takıma geri dönen Sacha Boey'a düşecek.

SACHA BOEY'DAN KENAN'A YAKIN TAKİP

Fransız sağ beki Juventus maçına 11'de başlatmayı düşünen Okan Buruk, maç boyunca Kenan Yıldız'ı bire bir savunma ile durdurmayı hedefliyor. Teknik heyet, Boey'in atletizmi ve savunma disipliniyle bu eşleşmeden maksimum verim almayı amaçlıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u kendi sahasında ağırlayacağı maç 17 Şubat 2026 Salı günü oynanacak.