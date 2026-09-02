Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna katmak istediği Fransız stoper Bitshiabu İstanbul'da: 'Çok mutluyum' - Son Dakika
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Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna katmak istediği Fransız stoper Bitshiabu İstanbul'da: 'Çok mutluyum'

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi. Leipzig'den kiralanması beklenen 21 yaşındaki futbolcu, Atatürk Havalimanı'nda taraftarların karşılamasıyla karşılaştı. Bitshiabu, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulüple kiralık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.

Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen Bitshiabu, Hannover'den hareket eden özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. 21 yaşındaki futbolcuyu burada az sayıda taraftar karşıladı.

Genç savunma oyuncusu, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanı çıkışında basın mensuplarına poz verdi.

Burada soruları yanıtlayan El Chadaille Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız stoper, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

El Chadaille Bitshiabu'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray ile kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna katmak istediği Fransız stoper Bitshiabu İstanbul'da: 'Çok mutluyum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna katmak istediği Fransız stoper Bitshiabu İstanbul'da: 'Çok mutluyum' - Son Dakika
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