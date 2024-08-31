Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında Mauro Icardi sakatlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında Mauro Icardi sakatlandı

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Mauro Icardi, 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk yarıda 2-0'lık skor avantajını erken yakalayan sarı-kırmızılılarda Icardi'nin yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu. Sağlık ekibiyle beraber soyunma odasına giden Icardi'nin durumu detaylı tetkikler sonrasında belli olacak.

31.08.2024 23:10
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Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Mauro Icardi, 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlandı. İlk yarıda 2-0'lık skor avantajını erken yakalayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi pas atmak istediği bir pozisyon sonrası sağ bacağını tuttu. Su molası verildiğinde ise 31 yaşındaki golcü, oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti. Mücadelenin 25. dakikasında Icardi'nin yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

Arjantinli oyuncu, sağlık ekibiyle beraber doğrudan soyunma odasına gitti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Icardi'nin sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında Mauro Icardi sakatlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında Mauro Icardi sakatlandı - Son Dakika
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