Galatasaray'ın Mourinho için "ırkçılık" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verildi - Son Dakika
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Galatasaray'ın Mourinho için "ırkçılık" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verildi

Galatasaray\'ın Mourinho için "ırkçılık" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verildi

Galatasaray'ın ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra Jose Mourinho'ya "Maymun gibi zıpladılar" sözlerinden dolayı yaptığı "ırkçılık" suç duyurusu sonuçlandı. Savcılık, söz konusu suç duyurusu için takipsizlik kararı verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

04.04.2025 19:47
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Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında RAMS Park'ta oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-kırmızılıların Jose Mourinho'ya "ırkçı" söylemlerde bulduğu iddiasıyla bulunduğu suç duyurusu sonuçlandı. Savcılıktan çıkan kararı sarı-lacivertliler duyurdu.

"KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR" KARARI ÇIKTI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray derbisinin ardından, sarı-kırmızılıların yedek kulübesi için "Maymun gibi zıpladılar" açıklamasını yapmıştı. Galatasaray, bu açıklamanın ardından Jose Mourinho hakkında "ırkçılık" yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Mourinho için 'ırkçılık' gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Mourinho için "ırkçılık" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verildi - Son Dakika
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