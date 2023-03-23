Zaniolo'yu Galatasaray'a getirmede büyük rol oynayan menajerden Fenerbahçe itirafı: En yüksek teklifi onlar yaptı - Son Dakika
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Zaniolo'yu Galatasaray'a getirmede büyük rol oynayan menajerden Fenerbahçe itirafı: En yüksek teklifi onlar yaptı

23.03.2023 15:30

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'yu Roma'dan transfer etmesine aracı olan menajer George Gardi, İtalyan futbolcu ile ilgili flaş bir Fenerbahçe itirafı yaptı. Gardi yaptığı duyuruda, "Fenerbahçe, Zaniolo için hem oyuncuya hem de kulübe daha yüksek teklifi yapan taraftı. Ancak Zaniolo tercihini Galatasaray'dan yana kullandı." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından iki takım tarafları sosyal medyada birbirleriyle atıştı.

Ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna Zaniolo'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle katan Galatasaray, Avrupa'da büyük ses getirmişti. İtalyan yıldızın transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, imzaların atılma sürecine ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

"FENERBAHÇE DAHA YÜKSEK TEKLİF YAPTI"

İtalyan basınından Il Tempo'ya konuşan Gardi, " Fenerbahçe, Zaniolo için hem oyuncuya hem de kulübe daha yüksek teklifi yapan taraftı. Ancak Zaniolo tercihini Galatasaray'dan yana kullandı." ifadelerini kullandı.

Zaniolo'yu Galatasaray'a getiren menajer, Fenerbahçe itirafıyla gündeme oturdu: En yüksek teklifi onlar yaptı
George Gardi-Zaniolo

"GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE BİR TAKIM DEĞİL"

Galatasaray'ın doğru tercih olduğunu belirten ünlü menajer, "Galatasaray henüz Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligseviyelerinde bir takım değil. Ancak transfer sezonunun sonuna gelmiş olmanın avantajı vardı. Ocak ayı sonunda Zaniolo'nun menajeri ile temasa geçtim ve Galatasaray'ın kariyerine devam etmek için doğru yer olabileceğini söyledim." dedi.

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SON DAKİKA: Zaniolo'yu Galatasaray'a getirmede büyük rol oynayan menajerden Fenerbahçe itirafı: En yüksek teklifi onlar yaptı - Son Dakika
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