Arda Turan duyumculuğa devam ediyor! Portekizce paylaştığı "günaydın" mesajıyla William Carvalho transferine dair mesaj verdi - Son Dakika
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Arda Turan duyumculuğa devam ediyor! Portekizce paylaştığı "günaydın" mesajıyla William Carvalho transferine dair mesaj verdi

31.07.2022 12:16

Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Portekizli Sergio Oliveira'nın transferinde sosyal medya hesabından Porto'nun renklerini göstererek taraftarlara duyuran ve bu hamlesiyle dikkat çeken Arda Turan, başka bir transfere dair de mesajı verdi. Sosyal medya hesabından Portekizce "Günaydın" yazan Arda'nın bu hamlesi William Carvalho transferine dair bir mesaj olarak yorumlandı.

Galatasaray efsanesi Arda Turan, yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı ekibin taraftarlarını oldukça heyecanlandırdı.

PORTEKİZCE 'GÜNAYDIN' MESAJI

Galatasaray efsanesi Arda Turan gizemli bir mesaj paylaştı. Tecrübeli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Bom dia(Günaydın) yazarak taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar bu paylaşımın Portekizli William Carvalho ile alakalı olduğunu düşündü. Carvalho, Galatasaray'ın resmi hesabından paylaşılan bir gönderiyi de beğenmişti.

Sergio Oliveira transferini müjdeleyen Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı

OLIVEIRA TRANSFERİNİ MÜJDELEMİŞTİ

Arda Turan, Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira transferini, Porto'nun renklerini barından mavi-beyaz masa örtüsüyle taraftarlara duyurmuştu.

Sergio Oliveira transferini masa örtüsüyle müjdeleyen Arda Turan'dan bir bomba paylaşım daha
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SON DAKİKA: Arda Turan duyumculuğa devam ediyor! Portekizce paylaştığı "günaydın" mesajıyla William Carvalho transferine dair mesaj verdi - Son Dakika
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