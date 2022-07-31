Arda Turan duyumculuğa devam ediyor! Portekizce paylaştığı "günaydın" mesajıyla William Carvalho transferine dair mesaj verdi

Galatasaray efsanesi Arda Turan, yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı ekibin taraftarlarını oldukça heyecanlandırdı.

PORTEKİZCE 'GÜNAYDIN' MESAJI

Galatasaray efsanesi Arda Turan gizemli bir mesaj paylaştı. Tecrübeli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Bom dia(Günaydın) yazarak taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar bu paylaşımın Portekizli William Carvalho ile alakalı olduğunu düşündü. Carvalho, Galatasaray'ın resmi hesabından paylaşılan bir gönderiyi de beğenmişti.

OLIVEIRA TRANSFERİNİ MÜJDELEMİŞTİ

Arda Turan, Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira transferini, Porto'nun renklerini barından mavi-beyaz masa örtüsüyle taraftarlara duyurmuştu.