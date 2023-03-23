Sözleşmesindeki madde dikkat çekti! Zaniolo'nun her yeni sezonda serbest kalma bedeli düşecek

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zaniolo'yu kadrosuna katması büyük ses getirmişti. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızının sözleşmesindeki bir detay dikkat çekti.

SERBEST KALMA BEDELİ 35 MİLYON EURO

Galatasaray, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'da kadrosuna kattığı Zaniolo'ya 4.5 yıllık sözleşme imzalattı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızın serbest kalma bedelini ise 35 milyon euro olarak belirledi.

HER SENE BEDEL DÜŞECEK

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan madde nedeniyle serbest kalma bedeli her sezon sonunda azalacak. İtalyan futbolcu bu sezon 2'si 4 maçta sarı-kırmızılı formayı giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi.