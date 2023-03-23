Sözleşmesindeki madde dikkat çekti! Zaniolo'nun her yeni sezonda serbest kalma bedeli düşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sözleşmesindeki madde dikkat çekti! Zaniolo'nun her yeni sezonda serbest kalma bedeli düşecek

23.03.2023 11:52

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine dair yeni bir detay fark edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Zaniolo'nun her sezon sonunda serbest kalma bedelinin azalacağı söylendi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zaniolo'yu kadrosuna katması büyük ses getirmişti. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızının sözleşmesindeki bir detay dikkat çekti.

SERBEST KALMA BEDELİ 35 MİLYON EURO

Galatasaray, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'da kadrosuna kattığı Zaniolo'ya 4.5 yıllık sözleşme imzalattı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızın serbest kalma bedelini ise 35 milyon euro olarak belirledi.

HER SENE BEDEL DÜŞECEK

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan madde nedeniyle serbest kalma bedeli her sezon sonunda azalacak. İtalyan futbolcu bu sezon 2'si 4 maçta sarı-kırmızılı formayı giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi.

YORUMLAR
500
Bafetimbi Gomis, Ronaldo'yla takım arkadaşı olabilir! Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor Bafetimbi Gomis, Ronaldo'yla takım arkadaşı olabilir! Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor Milli takıma davet edilmeyen Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, özel terapist eşliğinde çalışmalara devam ediyor Milli takıma davet edilmeyen Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, özel terapist eşliğinde çalışmalara devam ediyor

Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözleşmesindeki madde dikkat çekti! Zaniolo'nun her yeni sezonda serbest kalma bedeli düşecek - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Naci Görür açıkladı: İstanbul'da zemini en sağlam yer Çamlıca, en zayıfı ise Ataşehir
13:14 Bakan Soylu, kendisini çeken kameraya isyan etti: Ya çekme, şunu çekme ya
13:13 Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da zemini en sağlam yer Çamlıca, en zayıfı ise Ataşehir
13:03 Bafetimbi Gomis, Ronaldo'yla takım arkadaşı olabilir! Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor
12:48 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor! Ronaldo'nun yanına gidebilir
12:32 Savunma Sanayii Başkanı Demir yayınladı! İşte Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri
12:37 Şap hastası hayvanı kesip millete yedireceklerdi
12:42 Bakan Soylu videosunun çekilmesine çok kızdı: Ya çekme şunu çekme ya
12:37 Bu kadarı da olmaz dedirtti! Şap hastası hayvanı kesip millete yedireceklerdi
12:30 Kahramanmaraş 5.3 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2023 13:52:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sözleşmesindeki madde dikkat çekti! Zaniolo'nun her yeni sezonda serbest kalma bedeli düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement