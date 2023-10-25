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G.Saray'ın futbol dersi verdiği Bayern Münih'in hocası Tuchel'e ''Maçı hak ettiniz mi?'' diye soruldu! Net cevap verdi - Son Dakika

G.Saray'ın futbol dersi verdiği Bayern Münih'in hocası Tuchel'e ''Maçı hak ettiniz mi?'' diye soruldu! Net cevap verdi

Son Güncelleme: 25.10.2023 09:18

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alman hoca, ''Galibiyeti hak ettiniz mi?'' sorusuna verdiği cevapta, ''Hak edilmiş bir galibiyet ama bu statta, böylesine yoğun baskı altında oynamak bizim için kolay değil.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Bayern Münih'i özellikle ilk yarısında sahadan sildiği maçı 3-1 kaybetti. Mücadeleyi değerlendiren Alman devinin hocası Thomas Tuchel, karşılaşmayı hak ettiklerini söyledi.

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

Alman hoca yaptığı açıklamada, "İlk yarıda ikili mücadelelerde topu kazanma konusunda başarılı olamadık. Çünkü saha içinde iyi organize olan bir Galatasaray vardı. Bu nedenle ceza sahası içerisinde onlara çok fazla gol pozisyonu verdik. Golden sonra reaksiyonumuz oldukça iyi seviyedeydi. Daha sona hem savunma hem de hücumda daha iyi işler yaptık. Hak edilmiş bir galibiyet ama bu statta, böylesine yoğun baskı altında oynamak bizim için kolay değil." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sahadan sildiği Bayern Münih'in hocası Tuchel'e 'Maçı hak ettiniz mi?' diye soruldu! Düşünmeden cevap verdi

"BENİ ÇOK GURURLANDIRDI"

Tuchel ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimizi gerçekleştirme anlamında daha cesaretli ve hücum futbolu oynamamız gerektiğini söyledim. Nitekim de oldu. Çok gururluyum. Uzun zamandır kaybetmiyoruz. Ama bu maçın ya da herhangi bir maçın favorisi yok. Çünkü çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Her rakibe karşı aynı ciddiyet ve sakinlikle reaksiyon göstermek için çok daha fazlasını vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla alınan bu galibiyet bir antrenör olarak beni çok gururlandırdı." dedi.

Thomas Tuchel, Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor G.Saray'ın futbol dersi verdiği Bayern Münih'in hocası Tuchel'e ''Maçı hak ettiniz mi?'' diye soruldu! Net cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: G.Saray'ın futbol dersi verdiği Bayern Münih'in hocası Tuchel'e ''Maçı hak ettiniz mi?'' diye soruldu! Net cevap verdi - Son Dakika
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