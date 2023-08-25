Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a çılgın para gelecek - Son Dakika

Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a çılgın para gelecek

Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi\'nden Galatasaray\'a çılgın para gelecek
Son Güncelleme: 25.08.2023 13:59

Galatasaray, Molde'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girecek ve yaklaşık 25 milyon euroluk gelirin sahibi olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için önünde sadece 90 dakika kaldı. Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta karşılaşacağı Molde'yi elemeleri halinde Devler Ligi'nde gruplara girecek ve yaklaşık 25 milyon euroluk gelirin sahibi olacak.

16 MİLYON EUROYA YAKIN AYAK BASTI PARASI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak 15 milyon 640 bin euro alacak. UEFA'nın kulüpler sıralamasına göre katsayı parası olarak da 9 milyon 96 bin euroyu kasasına koyacak Galatasaray, toplam 24 milyon 736 bin euroluk gelirin sahibi olacak.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a çılgın para gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a çılgın para gelecek - Son Dakika
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