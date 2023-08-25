Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi\'nden Galatasaray\'a çılgın para gelecek

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için önünde sadece 90 dakika kaldı. Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta karşılaşacağı Molde'yi elemeleri halinde Devler Ligi'nde gruplara girecek ve yaklaşık 25 milyon euroluk gelirin sahibi olacak.

16 MİLYON EUROYA YAKIN AYAK BASTI PARASI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak 15 milyon 640 bin euro alacak. UEFA'nın kulüpler sıralamasına göre katsayı parası olarak da 9 milyon 96 bin euroyu kasasına koyacak Galatasaray, toplam 24 milyon 736 bin euroluk gelirin sahibi olacak.