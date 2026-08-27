Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Rakipleri Belli Oldu
Galatasaray, 2026-2027 Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ı ağırlayacak; deplasmanda PSG, Sporting, Lille ve AEK ile oynayacak.
Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu hazır bulundu.
Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kura çekimine katıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti.
Galatasaray, sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek.
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