Galatasaray\'ın şampiyonluğu Bursa\'da coşkuyla kutlandı

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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan ederken, Bursa'da da sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Bursa'da meydanları dolduran Galatasaray taraftarlarının coşkusu havadan görüntülendi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın hemen ardından Bursa'da sarı-kırmızılı taraftarlar, meydanlara akın ederek şampiyonluklarını kutladı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar meydanları doldurdu.

Galatasaray taraftarlarının coşkusu havadan drone görüntülerine yansıdı. - BURSA