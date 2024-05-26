Galatasaray\'ın şampiyonluğu Bursa\'da coşkuyla kutlandı

Spor

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Bursa'nın da Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Meydanı, Kent Meydanı gibi sembol alanlarında toplanan çok sayıda taraftar meşaleler yakarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bazı taraftarların köpekleri ile kutlamaya geldikleri görülürken, araçlar da trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de kutlamalar boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. - BURSA