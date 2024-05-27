Galatasaray'ın şampiyonluğu Edirne'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluğu Edirne'de coşkuyla kutlandı

Galatasaray\'ın şampiyonluğu Edirne\'de coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Edirne'de de taraftarlar meşaleler yakarak kutlama yaptı. Atatürk Bulvarı ve Saraçlar Caddesi gibi alanlarda toplanan taraftarlar şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

27.05.2024 00:02
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Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Edirne'de de Atatürk Bulvarı ve Saraçlar Caddesi gibi alanlarda toplanan çok sayıda taraftar meşaleler yakarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bazı taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunu şarkılar eşliğinde oynayarak kutlarken, bazı taraftarlar da araçlarıyla Galatasaray bayrakları açarak trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de kutlamalar boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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