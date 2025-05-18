Galatasaray\'ın Şampiyonluğu Kütahya\'da Kutlandı

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kütahya'da binlerce taraftar, Atatürk Bulvarı ve Zafer Meydanı'nda bir araya gelerek büyük bir coşku yaşadı. Şarkılar eşliğinde meşaleler yakan ve tezahüratlar atan sarı-kırmızılı taraftarlar, araç konvoylarıyla şehri turladı.

Kutlamalarda ilginç bir an da yaşandı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Eren Demir, Galatasaraylıların kutlamalarına Fenerbahçe formasıyla katıldı. Galatasaraylı taraftarların omuzlarına aldığı Demir, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Üniversitesi öğrencisi Eren Demir yaptığı açıklamada, "11 yıldır şampiyon olamıyoruz, kutlamaları öğrenmeye çalışıyorum" sözleriyle dikkat çekti. - KÜTAHYA