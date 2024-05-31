Galatasaray\'ın Şampiyonluk Bayrağı Şampiyonlar Anıtı\'na Çekildi

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Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı, Büyükçekmece'de bulunan Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.

Trendyol Süper Lig'de 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bayrağı, Büyükçekmece'de bulunan Şampiyonlar Anıtı'na çekildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile taraftarlar katıldı.

Burada konuşan Hasan Akgün, bu anıtın 1999-2000 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğunun anısına yapıldığını hatırlatarak, "Bugün 24. şampiyonluğumuzun bayrağını asacağız. Seneye nasipse 25. bayrağı asacağız. 5. yıldızı takmak zorunda kaldık. Bu anıt yapılalı da 24 sene oldu. Bu da güzel bir tesadüf. Galatasaray'ın, Büyükçekmece'deki bağları fazla. Dursun Özbek Başkanıma, teknik heyet, futbolculara teşekkür ediyorum. Her sporu destekliyoruz. Çocukların geleceği bakımından kim, nerede, hangi kulüpte yer alıyorsa her kulüp için elimizden geleni yaparız. Galatasaray Spor Kulübü'nün bizimle olan bağı kısa daha güçlenecek. Bütün takımlara gelin size yer verelim dediğimde, burayı köy olarak görüp, gelmediler. Sadece Galatasaray yerini aldı" diye konuştu.

Dursun Özbek: "Artık 4 yıldızlı formalar eski, yeni 5 yıldızlı formalar geliyor"

Galatasaray'ın büyük misyonları olduğunu belirten Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray Spor Kulübü olimpik sporları, Türkiye'ye getirdi. Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları bugün yapmakta gurur duyduğumuz sporların hepsinin Türkiye'ye gelmesini sağlamış kişidir. Galatasaray'ın yüklendiği büyük misyonlar var. Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları, 'Hedefimiz Avrupa'daki takımları yenmek' diye bu misyonu koymuşlar. Kendisini rahmetle anıyorum. Burada gördüğünüz plaket, Avrupa'daki bütün kulüpleri yenerek kazanılmış, anamızın ak sütü kadar helal kupadır. Sevgili başkanımın böyle bir anıt yapması, bunu Büyükçekmece'de yapması örnek bir davranıştır. Çok zorlu ve çekişmeli bir sezon geçirdik. Çok stresli zamanlar yaşadık. Yorulduk, bir sezonu bitirdik. Sizler bana sevgi gösterisinde bulundunuz, bütün yorgunluğum gitti. Önümüzde zor sene başlayacak. Çünkü rakiplerimiz, Galatasaray'ın bu yükselişini artık durdurmanın da mümkün olmadığını görünce, izlediğiniz gibi faaliyetlerine daha fazla ağırlık veriyor. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını inşallah yine burada beraber kutlayacağız, kim ne yaparsa yapsın. Bizim değerlerimiz var. Galatasaray'ın 550 yıldan beri gelen değerleri var. Bizim bir duruşumuz var. Bizim bu duruşumuz ve değerlerimiz hiçbir zaman değişmez. Bu sene, başımız dik, anamızın ak sütü kadar helal bir kupa kazandık. Kimse bu kupaya laf edemez. Onun için siz Galatasaraylılara armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene de 5. yıldızı takmış olarak geleceğiz. Hepinizden ricam şu; artık o 4 yıldızlı formalar eski, dolaba kaldırın. Yeni 5 yıldızlı formalar geliyor. Bana gösterdiğiniz sevgiye teşekkür ediyorum. Bayraklarınızı çıkarın, İstanbul'un sarı-kırmızıya boyanması gerektiğini düşünüyorum. Başkanımın burada Galatasaray'a tahsis ettiği bir yer var. Siz değerli Büyükçekmecelilerin çocuklarını eğitmek üzere altyapı tesisimizi buraya getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dursun Özbek ile Hasan Akgün, Galatasaray bayrağını göndere çekti. Etkinlikte ayrıca Akgün, Özbek'e çiçek ile plaket verdi. - İSTANBUL