Galatasaray'ın Şampiyonluk Geliri 250 Milyon Lirayı Bulacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın Şampiyonluk Geliri 250 Milyon Lirayı Bulacak

Galatasaray\'ın Şampiyonluk Geliri 250 Milyon Lirayı Bulacak

Trendyol Süper Lig'de lider olan Galatasaray, şampiyon olması durumunda 250 milyon liraya yakın bir gelir elde edecek. Şu ana kadar 200 milyon lira kazanan Galatasaray, şampiyonluk primi ve performans primiyle birlikte toplam geliri 243 milyon 779 bin liraya çıkacak.

08.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:34
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Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda ciddi bir gelirin de sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Ligin 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

İki müsabakanın sonucuna göre sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koyacak.

Şimdiye kadar yaklaşık 200 milyon lira hak etti

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümde yaklaşık 200 milyon lira para ödülünü garantiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 35 hafta sonunda 31 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 80 milyon 860 bin lira kazandı.

"Cimbom" söz konusu kalemlerden toplamda 196 milyon 515 bin lira geliri garantiledi.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

Şampiyonluk primi yaklaşık 40 milyon lira

Galatasaray, şampiyon olması halinde şampiyonluk primi olarak yaklaşık 40 milyon lira kazanacak.

Yayın havuzundaki gelirin yüzde 6'sı, sezon sonunda ilk altı sırayı alacak takımlar arasında kademeli şekilde paylaştırılacak. Toplamda 123 milyon 341 bin liranın dağıtılacağı bu kalemde, şampiyonluğa uzanan takıma 39,8 milyon lira verilecek.

Şu ana kadar yaklaşık 200 milyon lira kazanan Galatasaray, şampiyon olması durumunda da 40 milyon liraya yakın gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 maçı da kazanırsa 7 milyon 464 bin lira daha alacak.

Galatasaray'ın bu primleri alması durumunda toplam geliri 243 milyon 779 bin liraya çıkacak. Bu rakam, 20 takım arasında dağıtılacak toplam yayın gelirinin de yaklaşık yüzde 12'sine denk geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonluk Geliri 250 Milyon Lirayı Bulacak - Son Dakika

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