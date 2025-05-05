Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala 8 puan farkla lider olan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlaması halinde yapılacak kutlamaların programını da oluşturmaya başladı. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim, ünlü rapçi Lvbel C5 oldu.

05.05.2025 21:19
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Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında derbide Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olmasının ardından lider Galatasaray, haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamladı. Şampiyonluğun en favorisi olan ve kalan 4 maçta 4 puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar başlamış durumda.

LVBEL C5 SAHNE ALACAK

Populicc'te yer alan habere göre; Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerini ziyaret eden ünlü rapçi Lvbel C5'in, şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı belirtildi. 24 yaşındaki ünlü rapçi, son dönemde "Havhavhav" adlı parçası ile gündem olmuş, müzik listelerinde zirvede yer almıştı.

Öte yandan kutlamaların RAMS Park Stadyumu'nun yanı sıra valilikten izin alınması durumunda Yenikapı'da da yapılacağı iddia edildi.

Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Lvbel C5, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Babakartal:
    Fenerin şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyorlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu - Son Dakika
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