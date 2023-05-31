Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenerek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Sarı-kırmızılılar sokaklara akın ederek zaferi kutladılar.
İstanbul Bağcılar'da ise şampiyonluk kutlamaları sırasında gerginlik yaşandı. Bir grup taraftar direkte asılı olan HÜDA PAR bayrağını indirerek yaktı.
O sırada araya giren iki kişi genç taraftara tokat attı. Diğer taraftarlar da bölgeye gelirken, gerginlik bir anda büyüdü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında HÜDA PAR bayrağı gerginliği - Son Dakika