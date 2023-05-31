Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında HÜDA PAR bayrağı gerginliği - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında HÜDA PAR bayrağı gerginliği

31.05.2023 11:19

İstanbul'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan bir grup, HÜDA PAR bayrağını yakmaya çalıştı. O sırada araya giren 2 kişi, gruptan birine tokat attı. Sonrasında taraflar arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenerek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Sarı-kırmızılılar sokaklara akın ederek zaferi kutladılar.

HÜDAPAR BAYRAĞINI İNDİRİP YAKTILAR

İstanbul Bağcılar'da ise şampiyonluk kutlamaları sırasında gerginlik yaşandı. Bir grup taraftar direkte asılı olan HÜDA PAR bayrağını indirerek yaktı.

GERGİNLİK ÇIKTI

O sırada araya giren iki kişi genç taraftara tokat attı. Diğer taraftarlar da bölgeye gelirken, gerginlik bir anda büyüdü.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında HÜDA PAR bayrağı gerginliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında HÜDA PAR bayrağı gerginliği - Son Dakika
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