İkinci Ribery vakası! Galatasaray'ın büyük yatırım yaptığı Torreira, geldiği gibi gidiyor - Son Dakika
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İkinci Ribery vakası! Galatasaray'ın büyük yatırım yaptığı Torreira, geldiği gibi gidiyor

04.12.2022 16:42
İkinci Ribery vakası! Galatasaray'ın büyük yatırım yaptığı Torreira, geldiği gibi gidiyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, takımdan ayrılmak istiyor. Menajerinin yaptığı açıklamalar Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırttı. İtalya'ya gitmek isteyen Torreira'nın süreci Galatasaraylılara Franck Ribery'nin ayrılışını hatırlattı.

Galatasaray'ın, sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira için menajeri Pablo Bentancur'dan flaş bir açıklama geldi. İtalyan basınından aktardığı habere göre; İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.

"İTALYA'DA GÖRMEK ZOR OLMAYACAK"

Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" dedi.

İkinci Ribery vakası! Galatasaray'ın büyük yatırım yaptığı Torreira, geldiği gibi gidiyor

"DÖNÜŞÜ ZOR DEĞİL"

Bentancur ayrıca, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu

6 MİLYON EUROYA ALINDI

Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

RIBERY DE GİTMİŞTİ

Galatasaray, 2005 yılında sezon başında kadrosuna kattığı Franck Ribery'yi bedelsiz olarak Marsilya'ya kaptırmıştı. Ribery ardından Bayern Münih'e transfer olmuştu. 26 yaşındaki Torreira, kariyerinin en verimli dönemini İtalya'da geçirmek istiyor. Torreira daha önce Arsenal, Atletico Madrid, Fiorentina gibi takımlarda forma giymişti.

Kaynak: Diğer
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