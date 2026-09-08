Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı, Osimhen yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda yarın Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda; sakatlıkları bulunan Lemina, Singo ve Osimhen yer almadı.

Portekiz başkenti Lizbon'da yarın TSİ 22.00'de, Devler Ligi'nde sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda, "Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş ve Aleksey Batrakov." yer aldı.